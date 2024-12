Presidente da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte é assassinado a tiros na calçada de casa

A sogra do político também foi atingida.

O vereador Marcos Aurélio Araújo (PP), presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (26), em Tabuleiro do Norte. Câmeras de segurança registraram o momento. Ainda não se sabe a motivação do crime.





O político, de 57 anos, estava sentado na calçada de sua casa quando, às 20h39, dois homens chegaram armados e atiraram contra ele. A dupla está foragida. Policiais militares e civis estão fazendo buscas na região para capturar os autores da execução.





A sogra de Marcos Aurélio também foi atingida. Conforme o relatório da ocorrência, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, Marina Moreira Maia sofreu lesões nas costas e nas nádegas, mas não há risco de morte. Uma outra mulher também estava sentada na calçada, mas correu quando os disparos foram efetuados.









Vereador iria para o quarto mandato





Natural de Tabuleiro do Norte, Marcos Aurélio foi eleito para seu quarto mandato como vereador, com o maior número de votos do município — 1.508 — nas eleições municipais de 2024. Em janeiro, ele completaria 58 anos.





(Diário do Nordeste)