Garimpeiro encontra esmeralda maior que a arrematada por R$ 175 milhões em leilão da Receita Federal

Um garimpeiro baiano guarda, há seis anos, uma esmeralda gigante encontrada na mesma região da que foi contrabandeada para os Estados Unidos nos anos 2000. Segundo a Cooperativa Mineral da Bahia (CMB), a pedra rara pesa 147 quilos e tem 93 centímetros de altura e 43 de largura.





Uilson Diego, de 39 anos, encontrou a pedra em 2018, em uma área de mineração na Serra da Carnaíba, em Pindobaçu, cidade do norte da Bahia que é conhecida como "capital das esmeraldas". O item foi achado a cerca de 230 metros de profundidade.





"Quando encontramos essa pedra foi uma grande alegria. A gente trabalha com o objetivo de encontrar essas pedras, então foi uma felicidade", contou.





A exploração da mina Antônio Batata, onde Uilson Diego trabalha, é vinculada à Cooperativa Mineral da Bahia (CMB) através de títulos minerários outorgados pela Agência Nacional de Mineração. Em nota, o grupo informou que a pedra de Uilson Diego é considerada rara.





"O cooperado guarda essa esmerada com ele desde sua extração. Para se ter uma ideia, há no Brasil muitos garimpos de esmeralda, mas que produz a pedra desse tamanho, apenas aqui nas Carnaíbas, em Pindobaçu", informou a CMB, em nota.

Ao g1, o garimpeiro contou que a pedra ainda não tem um valor estipulado. Apesar disso, uma esmeralda gigante de 137 quilos, também encontrada em Pindobaçu, foi leiloada em maio deste ano por R$ 175 milhões.





"Inicialmente guardei a pedra esperando o melhor momento para negociar. É muito difícil encontrar uma pedra desse porte. A gente cava todos os dias, encontramos menores, mas desse tamanho e peso é muito difícil", contou Uilson Diego.





Dono do garimpo há seis anos, Uilson Diego tem 20 funcionários que trabalham diariamente em busca de esmeraldas. A pedra de 147 quilos é a maior encontrada por ele neste período. Caso venda a esmeralda gigante, ele vai precisar dar 3% do valor para a cooperativa e outra porcentagem, que não foi detalhada, para os sócios e funcionários.





Mesmo sem encontrar uma pedra desta proporção desde 2018, o baiano segue na esperança de achar outra ainda maior do que a que guarda.





"Trabalhamos todos os dias para isso. Nosso objetivo é encontrar as grandes pedras preciosas".





Em maio, outra pedra preciosa — de matriz preta com esmeraldas verde — de 137 quilos, encontrada na Mina Carnaíba, em Pindobaçu, no norte da Bahia, foi arrematada por R$ 175 milhões após um leilão da Receita Federal.





O valor mínimo de lance para arrematar o item valioso era de R$ 115 milhões. A pedra preciosa foi o lote 245 do leilão e a compra esteve disponível até a noite de 27 de maio. O pregão aconteceu em Campinas (SP), e foi finalizado no final da manhã do dia 28.





A pedra foi leiloada em São Paulo, porque foi apreendida no interior paulista. Apesar de considerado alto, o valor do lance inicial ainda estava abaixo do que ela vale, conforme aponta o laudo técnico geológico, a partir de uma perícia feita em 2 de agosto de 2022.





A pedra arrematada tem 60 centímetros de altura, 20 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade.





O relatório do item afirmou que a precificação da mercadoria não segue os métodos de avaliação de gemas para o mercado de joias e que essa peça apresenta valor comercial para colecionadores, museus e universidades, "dada sua raridade e beleza própria".





O relatório comparou o real valor da pedra com casos semelhantes: entre 30 milhões de dólares a 50 milhões de dólares em leilão, o que corresponderia de R$ 154 milhões a R$ 256 milhões, na cotação atual.





Fonte: G1