Oscar Rodrigues e vice serão diplomados no dia 16 de dezembro em Sobral

A cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em Sobral, Alcântaras, Meruoca e Forquilha está marcada para o dia 16 de dezembro, às 10h, no Centro de Convenções de Sobral. O evento oficializa os mandatos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes para o período de 2025 a 2028, conforme determina a legislação eleitoral.





No total, 72 pessoas serão diplomadas, incluindo os eleitos para os cargos majoritários e proporcionais das zonas eleitorais 24 e 121. De acordo com a resolução n.º 23.667/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas candidatos que tiveram seus registros e contas de campanha aprovados poderão receber os diplomas, garantindo a legalidade do processo.





Os diplomas, que são entregues pela Justiça Eleitoral, incluem informações como nome completo do candidato, cargo ao qual foi eleito e a legenda pela qual concorreu. Em alguns casos, também pode constar a quantidade de votos obtidos, a critério do juiz eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).





Entre os destaques da diplomação está o deputado estadual Oscar Rodrigues, eleito prefeito de Sobral, e sua vice-prefeita, Imaculada Adeodato. Ambos tiveram suas contas de campanha aprovadas e estão aptos para o ato solene.





A diplomação é um dos últimos passos do processo eleitoral antes da posse, marcada constitucionalmente para o dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Via A Notícia do Ceará