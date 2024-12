Saiba as últimas informações sobre quadro clínico de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou o dreno, no começo da noite desta quinta-feira (12), após passar por um novo procedimento pela manhã para impedir a possibilidade de novos sangramentos no cérebro.





Tudo ocorreu sem intercorrências, segundo o boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês por volta das 19h20.





Ainda de acordo com o documento, Lula permanece lúcido e orientado, conversando normalmente. Ele recebeu a visita de familiares e alimentou-se bem.





Na parte da tarde, o chefe do Executivo realizou novos exames laboratoriais.





Ele ainda está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e continua sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelo Dr. Roberto Kalil e pela Dra. Ana Helena Germoglio.





Veja o boletim na íntegra:





O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos.





Pela manhã, foi submetido a um procedimento endovascular (embolização da artéria meníngea média).





Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais e, no início da noite, foi retirado o dreno intracraniano, sem intercorrências.





Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares.





O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.





Procedimento de Lula





O neurocirurgião Marcos Stavale afirmou que Lula está “neurologicamente perfeito”, após ter sido submetido ao procedimento de embolização para conter o fluxo de sangue ou de linfa (líquido que circula no sistema linfático e que faz parte do esquema de drenagem do corpo).





De acordo com a equipe médica que acompanha o chefe do Executivo, o presidente está “muito bem, apto a praticar qualquer ato de vida civil” e “cognitivamente íntegro”.





Lula está internado desde a madrugada da última terça-feira (10), quando exames de imagem detectaram a presença de um hematoma na cabeça do presidente e ele precisou passar por uma cirurgia de emergência.





(Diário do Brasil Notícias)