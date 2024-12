Michelle Bolsonaro lidera preferência contra Lula para 2026

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 12, pela Genial/Quaest, aponta a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como o nome mais forte para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não esteja na disputa. Michelle aparece com 21% das intenções de voto, seguida pelo empresário Pablo Marçal (18%) e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (17%).





A pesquisa revela ainda outros nomes cotados para a corrida presidencial: a senadora e ministra Simone Tebet (MDB) tem 10%, enquanto o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece com 7%. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, registra 4%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 3%. O percentual de eleitores que não souberam ou preferiram não responder é de 21%.





O levantamento também apurou que a maioria dos eleitores rejeita a possibilidade de Lula buscar a reeleição em 2026. Entre os entrevistados, 52% declararam que não querem o petista novamente na disputa, enquanto 45% afirmaram que apoiam sua participação.





O estudo foi realizado entre 4 e 9 de dezembro e ouviu presencialmente 8.598 eleitores com 16 anos ou mais, em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.





Os números reforçam o papel de Michelle Bolsonaro como principal herdeira política de Jair Bolsonaro, caso ele esteja fora do pleito, e sugerem uma fragmentação no campo da direita, com novos nomes ganhando força em um cenário ainda em formação.





