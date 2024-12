Homem é morto a tiros na cidade de Ipu/CE

Um homicídio à bala foi registrado na madrugada desta quarta(11), na cidade de Ipu. A vítima, Matheus Ferreira da Silva, 27 anos, estava em um restaurante localizado na Avenida Milton Carvalho, bairro Caixa D’Água, após participar de uma partida de futsal, quando chegaram dois indivíduos em uma moto e efetuaram vários disparos contra Matheus, que morreu no local.





Após o crime, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





A PM isolou o local até a chegada da perícia para a realização dos procedimentos legais.





A Polícia Civil está investigando os fatos.





