LOUCURA: Homem rouba ambulância do Samu em atendimento em PE; VEJA VÍDEO

Veículo foi levado durante atendimento na zona sul do Recife.

Um homem foi preso após roubar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro da Cohab, na zona sul do Recife. O crime ocorreu na madrugada de sábado (16), enquanto a equipe do Samu atendia uma ocorrência. O veículo foi recuperado rapidamente pela Polícia Militar, o caso é investigado pela Polícia Civil.





O Que Aconteceu





Roubo da Ambulância: O incidente ocorreu na Rua Engenho Araquara, por volta das 2h32, enquanto o Samu atendia uma emergência. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entra na ambulância e a leva, enquanto um socorrista preparava uma maca. O socorrista tentou alcançar o veículo, mas o homem fugiu rapidamente, dobrando a esquina. Recuperação do Veículo: A equipe do Samu acionou a polícia imediatamente após o roubo. A Polícia Militar do Recife localizou a ambulância durante as primeiras diligências e a devolveu à equipe do Samu. Investigações: A Polícia Civil informou que a Delegacia do Ibura abriu um inquérito para investigar o caso. Até o momento, o nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades. Vídeo: Homem rouba ambulância do Samu em atendimento em Pernambuco





