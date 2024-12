Homem identifica tumor no pulmão após apresentar sintoma inusitado nas unhas; CONFIRA

Um homem de 73 anos passou anos sem dar importância à mudança na aparência das unhas até descobrir que este era o sinal de um tumor comprimindo seus pulmões e coração. O caso foi reportado no Journal of Medical Case Reports, em 11 de dezembro.





Unhas amareladas geralmente são consideradas problemas estéticos, relacionados a infecções por fungos ou deficiência de vitaminas. No entanto, essas alterações também podem indicar problemas de saúde mais graves, como alterações hormonais, diabetes, doenças do coração e pulmões e câncer.









Síndrome da unha amarela





O homem, que não teve o nome revelado, tinha a síndrome da unha amarela, uma doença muito rara, de origem desconhecida, que consiste na presença de unhas amarelas, linfedema e derrame pleural.





O paciente percebeu que as unhas das mãos e dos pés começaram a ficar amareladas, grossas e quebradiças. Paralelamente a isso, o homem também passou a sofrer com falta de ar e inchaço nas pernas.





Radiografias de tórax revelaram um quadro de quilotórax, caracterizado pelo acúmulo de líquido leitoso entre as camadas que revestem os pulmões, chamadas de pleuras. Isso acontece quando o sistema linfático, responsável por drenar o excesso de fluidos do corpo, é interrompido.





Exames mais detalhados mostraram um tumor benigno comprimindo os pulmões. O caroço tinha 7 cm e pressionava o ducto torácico — um importante vaso linfático — impedindo que o fluido saísse do corpo.





“A complexidade da fisiopatologia subjacente à síndrome das unhas amarelas e a falta de diretrizes de tratamento demonstram a necessidade de mais pesquisas sobre esse distúrbio raro”, escreveram os médicos no relato do caso.









Tratamento





O paciente foi submetido a uma embolização linfática percutânea, um procedimento minimamente invasivo que interrompe o vazamento de fluido ao fechar os vasos linfáticos com problemas.





As unhas foram tratadas com creme de vitamina E e suplementos de zinco para promover um crescimento mais saudável. O inchaço das pernas foi resolvido com bandagens compressivas e terapia de drenagem manual.





Fonte: Metrópoles