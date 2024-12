Perversidade: confisco no 13º salário dos funcionários dos Correios é vitalício

A canetada do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que surpreendeu funcionários da empresa e adiantou o confisco de uma fatia considerável do 13º salário dos trabalhadores, traz outra perversidade: o Contrato de Confissão de Dívida, assinado por Fabiano, estabelece que é vitalício o desconto para pagar a dívida de mais de R$7,5 bilhões do Postalis, sistema de previdência complementar dos empregados. Funcionários denunciam à coluna que receberam contracheque zerado.

Mar de dinheiro





O contrato de confissão de dívida estabelece desconto de mais de R$5,2 bilhões “financiados em parcelas mensais e vitalícias”.









Ruim pra geral





Mais R$2,3 bilhões serão quitados, em 360 meses, com redução no valor de benefícios futuros de participantes e assistidos (pensão e pecúlio).









Metade da empresa





Com a crise se avizinhando, o governo corre para minimizar o escândalo, mas admite que 39.911 funcionários tiveram desconto neste 13º salário.









Casos de família





No Congresso, parlamentares se mobilizam para investigar o escândalo. Desconfiam do elo de Fabiano e escritório da esposa que atuou no caso.





Fonte: Diário do Poder