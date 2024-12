Justiça solta advogado preso com 100 kg de drogas em Teresina

Michel Alef será monitorado eletronicamente após decisão do TJ-PI.

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) concedeu liberdade ao advogado Michel Alef Carvalho Amorim, preso no dia 22 de novembro com cerca de 100 kg de drogas no bairro Novo Horizonte, em Teresina. A decisão impõe ao réu medidas cautelares rigorosas, como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar determinados locais. O descumprimento das condições pode levar à revogação da decisão e à retomada da prisão.





O Que Aconteceu Prisão em Flagrante: O advogado Michel Alef Carvalho Amorim foi preso em flagrante no bairro Novo Horizonte, na zona sudeste de Teresina, com aproximadamente 100 kg de drogas em seu veículo. A prisão ocorreu no dia 22 de novembro, durante uma operação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Piauí. O advogado estava cumprindo prisão na Cadeira Pública de Altos.Decisão Judicial: O TJ-PI determinou a liberdade do acusado sob cumprimento de medidas cautelares, incluindo: Monitoramento eletrônico; Recolhimento domiciliar noturno, a partir das 20h; Proibição de frequentar bares, casas noturnas e shows; Proibição de sair da comarca sem autorização judicial; Comparecimento periódico em juízo para justificar atividades.





Riscos de Descumprimento: O tribunal alertou que o descumprimento de qualquer medida cautelar acarretará a revogação da liberdade e o restabelecimento da prisão preventiva. A decisão incluiu a obrigatoriedade de registro do alvará de soltura no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões para maior controle.Relembre o Caso: No dia 22 de novembro, a Polícia Civil do Piauí, por meio do Draco, prendeu em flagrante o advogado Michel Alef enquanto ele transportava cerca de 100 kg de drogas em seu veículo. A abordagem aconteceu no bairro Novo Horizonte, na zona Sudeste de Teresina, e foi fruto de um trabalho integrado de inteligência policial. A ação fez parte da operação nacional Renorcrim, que combate o crime organizado em todo o País.





(Pi24h)