Ministério Público desmantela esquema criminoso envolvendo policiais militares no Ceará

Um extenso trabalho de investigação do Ministério Público do Ceará revelou um esquema criminoso que operou entre 2016 e 2017, envolvendo policiais militares em Fortaleza e na Região Metropolitana. A operação resultou na denúncia de 22 agentes, com 15 deles condenados pela Justiça por uma ampla gama de crimes, incluindo tráfico de drogas, extorsão, roubo, posse ilegal de armas, e outros delitos graves.





As investigações, conduzidas pelas operações Gênesis e Saratoga, utilizaram interceptações telefônicas e diversas provas coletadas pela Inteligência da Polícia Civil. O esquema era liderado por policiais como Jeovane Moreira Araújo e Paulo Rogério Bezerra do Nascimento, que se valiam da estrutura da corporação para cometer crimes durante seus turnos de trabalho.





O modus operandi do grupo envolvia a colaboração com narcotraficantes, que atuavam como informantes para identificar indivíduos em ações criminosas. A partir dessas informações, os policiais procuravam flagrar os suspeitos em atos ilícitos, permitindo que fossem obtidas vantagens, como dinheiro, bens e até drogas.





Os detalhes completos da investigação estão disponíveis no hotsite Fora da Lei, e os áudios e vídeos que documentam as atividades do esquema podem ser acessados no canal do YouTube do Ministério Público do Ceará.