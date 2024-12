Polícia identifica suspeitos envolvidos na morte de turista em Jericoacoara

O adolescente foi encontrado morto em Jijoca de Jericoacoara na última quarta-feira, 18.

A Polícia Civil do Ceará informou nesta sexta-feira, 20, que identificou os suspeitos ligados à morte do turista Henrique Marquez de Jesus, de 16 anos. O adolescente, natural de São Paulo, foi encontrado morto em Jijoca de Jericoacoara na última quarta-feira, 18.





A identificação foi possível graças a imagens de câmeras de segurança, que captaram Henrique sendo rendido e arrastado por pelo menos sete pessoas na madrugada de terça-feira, segundo relato de Danilo Martins de Jesus, pai da vítima. As investigações seguem sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte.





O corpo do adolescente foi localizado em uma área remota próxima à Lagoa Negra, conhecida por ser afastada e deserta durante a noite. O pai da vítima levantou a hipótese de que o crime teria relação com um gesto feito pelo jovem, que supostamente representaria uma facção criminosa atuante na região. Essa versão, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades.





O caso tem gerado comoção e alerta sobre a segurança em destinos turísticos, especialmente em áreas de grande circulação de visitantes como Jericoacoara. As investigações continuam para esclarecer as motivações do crime e capturar os envolvidos.





Via Edwalcyr Santos