Ministro de Lula quer "boquinha" no TCE para própria mulher

Onélia Santana terá remuneração mensal de R$ 39,7 mil.

O ministro da educação e ex governador do Ceará, Camilo Santana (PT), tenta emplacar a esposa em uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Ceará.





Atualmente Onélia Santana é secretária de Proteção Social do governo do Ceará. Ela é formada em Letras pela Universidade Regional do Cariri e tem doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC.





Caso a indicação seja referendada pelos deputados estaduais, Onélia Santana ocupará um cargo vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos, e terá remuneração mensal de R$ 39,7 mil.





Outros quatro ministros do Lula também conseguiram uma boquinha para as esposas para tribunais de contas estaduais.





Rui Costa (Casa Civil), na Bahia; Wellington Dias (Desenvolvimento Social), no Piauí; Renan Filho (Transportes), em Alagoas; Waldez Goes (Integração Nadional), no Amapá.





(Diário do Poder)