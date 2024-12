Mulher que se relaciona com homens casados diz qual o maior sinal de tr4ição

Seguir, curtir uma foto, fazer um comentário, compartilhar uma publicação, trocar uma mensagem. Isso pode ser considerado traição? As redes sociais são hoje um ambiente social e a interação com outras pessoas pode trazer algumas dúvidas.





O medo da traição é muito comum, principalmente, em pessoas mais jovens e que ainda não possuem tanta maturidade emocional.





Baseando-se em mais de uma década de experiência como acompanhante, Micki Daniels identificou padrões comportamentais comuns entre pessoas infiéis.





Segundo ela, o principal indício de traição está no uso do celular, especialmente quando o parceiro se torna extremamente reservado com o aparelho.





“Se ele é possessivo com o celular, evita atender ligações na sua frente ou fica irritado quando você pede para usar o aparelho, ele está escondendo algo”, afirma Daniels.





Na era digital, onde as redes sociais facilitaram a traição, sinais como o aumento de medidas de segurança — novas senhas ou PINs, restrição de acesso ao telefone e a criação de contas secretas em redes sociais — devem ser observados.





