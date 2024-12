Mutirão nacional de renegociação de dívidas começa nesta segunda; veja regras

A partir desta segunda-feira (16), consumidores de todo o Brasil com dívidas atrasadas podem participar da segunda etapa do “Renegocia!”, mutirão organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça.





A ação, que vai até 17 de janeiro de 2025, visa renegociar débitos com instituições financeiras, empresas de telefonia, companhias de água e energia elétrica, entre outros.





Durante o mutirão, os consumidores terão acesso a condições facilitadas para quitar suas dívidas, incluindo descontos em juros, prazos mais longos para pagamento e opções de parcelamento. Os Procons regionais e outras entidades de defesa do consumidor também participam da iniciativa, que pode ser realizada de forma online, no portal consumidor.gov.br, ou presencialmente, nas sedes dos Procons e órgãos similares. Para as negociações presenciais, é importante verificar a adesão do órgão local ao mutirão.





De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. O Ministério da Justiça destaca que o “Renegocia!” visa ajudar as famílias a reorganizarem suas finanças e a melhorar seu bem-estar econômico.





A edição atual do mutirão tem um caráter estratégico, pois coincide com a virada do ano e a chegada do 13º salário, período considerado favorável para a renegociação de dívidas. Além disso, terão prioridade na negociação consumidores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da Região Norte, povos originários e mulheres chefes de família.