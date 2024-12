Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 180 dias o inquérito ‘ilegal’ das fake news, que investiga a suposta disseminação de “conteúdo falso” na internet e supostos “ataques” a ministros da Corte e instituições.





A decisão de Alexandre de Moraes foi anunciada nesta segunda-feira (16). O magistrado também determinou que 20 pessoas adicionais sejam ouvidas durante a investigação do caso.





O objetivo da prorrogação por Alexandre de Moraes é aprofundar as apurações sobre o denominado “gabinete do ódio”, um grupo que, segundo as investigações da Polícia Federal (PF), teria supostamente atuado durante o Governo Bolsonaro (PL).





A Polícia Federal informou ao STF sobre a existência de uma “milícia digital” que “ataca” a democracia e as instituições, utilizando a estrutura do “gabinete do ódio”.





Esse grupo seria supostamente formado por aliados de Bolsonaro e teria operado até mesmo dentro do Palácio do Planalto.





(Gazeta Brasil)