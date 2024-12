Nora de Trump diz que o Brasil virou a Venezuela; VEJA VÍDEO

Durante sua participação no CPAC Argentina, um dos maiores encontros conservadores da América Latina, Lara Trump, nora do presidente eleito norte-americano Donald Trump, fez duras críticas ao cenário político do Brasil.





Citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela afirmou que a estratégia de tornar líderes da oposição inelegíveis é uma prática comum em regimes autoritários. “Isso é exatamente o que eles fazem em ditaduras. Vejam a Venezuela e o que está acontecendo no Brasil”, declarou.





No mesmo evento, ela, além outros palestrante, externaram críticas ao processo eleitoral e ao modelo condução política do país. As menções ao caso de Bolsonaro, que está inelegível até 2030, foram enquadradas como perseguição, uma questão que, segundo eles, ameaça o equilíbrio democrático.





Veja vídeo (Diário Brasil Notícias):