Nos EUA, fazendeiro descobre moedas de ouro avaliadas em R$ 18 milhões, enterradas em seu quintal

Um agricultor do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, fez uma descoberta extraordinária ao encontrar mais de 700 moedas raras que datam a época da Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. O valor total desse tesouro é estimado em R$ 18 milhões. A descoberta foi revelada no programa de televisão "Kentucky Life", onde o agricultor, cuja identidade foi mantida em sigilo, compartilhou detalhes sobre o achado.





O agricultor relatou que a busca começou quando ele avistou uma moeda brilhando no solo enquanto escavava. Entre as moedas encontradas estavam exemplares de 1, 10 e 20 dólares, todos em excelente estado de conservação. As moedas mais valiosas da coleção são as "Double Eagles", datadas de 1863, que são altamente desejadas por colecionadores.





"Eu nunca teria acreditado no que aconteceu depois. Coisas que só acontecem em sonhos”, comentou o agricultor, que passou cerca de uma hora recolhendo as moedas.





A avaliação das moedas foi feita pelo especialista Jeff Garrett, que destacou a relevância histórica e a condição das moedas como fatores que aumentam seu valor no mercado. “Quanto mais antiga e rara for uma moeda, maior será o seu valor”, explicou Garrett.





Ainda não se sabe exatamente como essas moedas foram parar na propriedade do agricultor. Uma das teorias sugere que um fazendeiro pode tê-las enterrado para protegê-las durante um período de instabilidade. Outra possibilidade é que o dinheiro tenha sido roubado e enterrado por alguém que pretendia voltar para resgatá-lo, mas acabou não conseguindo.





