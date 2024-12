Estrangeiros deixam o Brasil após pacote fiscal, com milhões de dólares saindo do país por dia

O fluxo de dólares mudou completamente após a divulgação do pacote fiscal.

Dados do Banco Central (BC) mostram que, após o anúncio, o país registrou saída média diária de US$ 780 milhões nos sete dias úteis seguintes. Antes, a média estava positiva – ou seja, o Brasil estava recebendo dólares.





Após semanas de expectativa e negociações, o plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o ajuste das contas públicas teve os primeiros detalhes anunciados na noite de quarta-feira, 27 de novembro, em cadeia de rádio e televisão.





Na manhã seguinte, quinta (28), a equipe econômica deu mais detalhes – e a frustração dos economistas começou.





Entre as reclamações, foram ouvidas inúmeras críticas ao desenho do plano e a um eventual exagero no impacto estimado das medidas propostas pelo governo.





Para além dos discursos, essa frustração também é observada no fluxo de dólares no Brasil.





Nos sete dias anteriores ao anúncio, o BC registrou média diária de ingresso de US$ 58 milhões no chamado fluxo financeiro.





Nessa conta, são incluídos investimentos financeiros e diretos, remessas e transferências de capital, além do pagamento de serviços e rendas.





Ou seja, o Brasil teve ingresso de capital estrangeiro nos sete dias até 27 de novembro. Naquela data, aliás, o país registrou entrada de US$ 748 milhões.





Com os primeiros detalhes do pacote fiscal naquela noite e o detalhamento na manhã seguinte, o fluxo muda radicalmente.





Em 28 de novembro, o Brasil já registrava saída de US$ 895 milhões. No dia seguinte, a fuga acelerou: US$ 1,315 bilhão.





Na média dos sete dias posteriores ao anúncio do pacote fiscal, o BC registrou saída média de US$ 780 milhões.





Nesse período, o pior dia foi a terça-feira, 3 de dezembro, quando US$ 2,049 bilhões deixaram o Brasil.





