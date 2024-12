Operação investiga desvios de recursos públicos em Ubajara

A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em residências.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil realizaram nesta quinta-feira, 26 de dezembro, a primeira fase da operação “Castelo de Cartas”, em Ubajara, no interior do estado. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em residências, um posto de combustíveis e uma loja de peças automotivas. Cinco pessoas, incluindo um servidor público, empresários e supostos “laranjas”, além de duas empresas, estão sob investigação por suspeitas de desvios de recursos da Prefeitura de Ubajara.





Durante a operação, foram apreendidos pneus, celulares, computadores, notas fiscais, documentos diversos e quatro cheques que somam R$ 40 mil. As apurações indicam que um servidor público utilizava sua posição para liderar um esquema de desvio de bens e valores destinados à manutenção da frota de transporte escolar do município. Peças adquiridas pela Prefeitura, segundo a suspeita, não eram instaladas nos veículos, enquanto vales de combustível eram apropriados indevidamente.





De acordo com as investigações, o servidor teria usado placas de veículos da frota municipal como justificativa para o abastecimento, embora o combustível fosse destinado a outros fins. Há ainda indícios de enriquecimento ilícito, com patrimônio incompatível com sua remuneração, incluindo veículos e imóveis registrados em nome de terceiros, também alvos da operação.





A operação “Castelo de Cartas” busca desmontar um esquema que pode ter causado prejuízos significativos aos cofres públicos. O MPCE reforça a importância de denúncias anônimas para o avanço das investigações, que podem ser feitas pelo telefone do Núcleo Avançado de Inteligência: (88) 98152-6786.





As autoridades continuam apurando o caso para determinar a extensão dos desvios e responsabilizar os envolvidos.





