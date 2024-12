Policial penal é preso após est*prar detentos em penitenciária

Um policial penal, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no último domingo (15) após abusar sexualmente de detentos em uma penitenciária localizada em Parauapebas (PA), no sudeste do estado, a aproximadamente 650 km de Belém.





A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará informou à CNN que a Corregedoria do Sistema Penitenciário apura o caso.





A pasta ressaltou ainda que “não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores”.





A Polícia Civil do Pará disse que testemunhas foram ouvidas e o caso será investigado sob sigilo pela Seccional de Parauapebas.





Fonte: CNN Brasil