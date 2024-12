Dupla suspeita por homicídio tentado e consumado na Capital é presa pela PCCE na RMF

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nesse domingo (15), na prisão em flagrante de dois homens, de 31 e 33 anos, por crimes de homicídio tentado e consumado registrados na madrugada no bairro Mondubim – Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza. As prisões ocorreram no município de Caucaia (AIS 11).



As investigações iniciaram logo após os policiais civis tomarem conhecimento de um crime de homicídio, em que vitimou um homem, de 28 anos. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública e morreu no local. O crime foi registrado na madrugada desse domingo (15), no bairro Mondubim. Na ocasião, um outro homem foi lesionado e socorrido para uma unidade hospitalar.



Durante as diligências, equipes do Núcleo Operacional (NO), do Núcleo de Inteligência (Nuip) e do Grupo de Investigação de Seguimento (Gise) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram um homem, de 31 anos, com passagem por lesão corporal; e outro indivíduo, de 33 anos, em um imóvel, no município de Caucaia. Na residência, as equipes apreenderam sete armas de fogo, dezenas de munições de diversos calibres, um automóvel e aparelhos celulares.



Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos para o DHPP, onde foram autuados em flagrante por crimes de homicídio consumado, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos cabíveis, a dupla foi colocada à disposição da Justiça.



Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.



As informações também podem ser encaminhadas para os telefones (85) 3101-7460, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O sigilo e o anonimato são garantidos.