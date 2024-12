POPULARIDADE DO STF DESABA : Aprovação cai de 31% para 12% em dois anos

Pesquisa revela aumento na desaprovação ao STF, impulsionada por decisões polêmicas e julgamentos controversos desde 2023.

Uma pesquisa PoderData realizada de 14 a 16 de dezembro de 2024 com 2.500 entrevistas em 192 municípios revelou que a avaliação positiva do STF caiu de 31% para 12% nos últimos dois anos, representando uma queda de 19 pontos percentuais desde o início de 2023. Em contrapartida, a taxa dos que consideram o desempenho da Corte “ruim” ou “péssimo” subiu de 31% para 43%, um aumento de 12 pontos percentuais, retornando ao nível registrado no fim do governo de Jair Bolsonaro (40%). Enquanto isso, 34% dos entrevistados avaliaram a atuação do STF como “regular” e 11% não souberam responder. A piora na percepção pública coincide com temas polêmicos julgados pela Corte no fim da presidência de Rosa Weber e a ascensão de Roberto Barroso, além de ações judiciais envolvendo casos como os atos de 8 de janeiro e o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.





Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.





CÁ PRA NÓS: A atual desaprovação do STF por grande parte da população reflete um distanciamento crescente entre a Corte e os cidadãos, causado por uma série de decisões controversas que geraram insatisfação. A sensação de que o Supremo age de forma descompassada com as necessidades e expectativas da sociedade contribui para essa desconfiança. Além disso, a percepção de que o STF se envolve em questões políticas e sociais, muitas vezes desconsiderando o devido processo democrático, alimenta a ideia de uma "judicialização da política". Esse distanciamento e a falta de transparência nas decisões do STF são fatores que enfraquecem a confiança pública, gerando um ambiente de tensão e polarização política no país.





