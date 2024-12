Preso advogado suspeito de esfaquear policial em Teresina

George Tajra foi preso em flagrante após esfaquear policial no Cristo Rei.

O advogado George Moreira Tajra Melo, 33, foi preso em flagrante no sábado (14), acusado de esfaquear o policial civil Jorge Antônio Pereira Lopes de Araújo Filho, de 45 anos, no bairro Cristo Rei, em Teresina. O agente foi atacado ao tentar proteger a esposa do advogado de uma agressão. A prisão foi convertida em preventiva neste domingo (15), e o caso está sob investigação na Polícia Civil.





O Que Aconteceu





Ataque: Na noite de sábado (14), no bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina, o policial civil Jorge Antônio foi esfaqueado três vezes no pescoço e nas costas ao tentar proteger a esposa do advogado, que estava sendo vítima de violência doméstica.





Prisão do Advogado: Após o ataque, George Tajra fugiu do local, mas foi localizado horas depois na avenida dos Ipês, no bairro Recanto das Palmeiras. Ele estava acompanhado de uma mulher, que também foi detida por desacato e desobediência.





Conduta na Prisão: Segundo o Boletim de Ocorrência, tanto o advogado quanto a mulher insultaram os policiais durante a abordagem. George foi autuado por tentativa de homicídio, desacato, abuso de poder e desobediência.





Conversão da Prisão: O delegado Antônio Marques Filho pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva, justificando a gravidade do caso e o histórico do suspeito, que já estaria envolvido em um homicídio em 2012. O juiz Francisco João Damasceno acatou o pedido na manhã deste domingo (15).





Estado do Policial: O policial ferido foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde permanece em observação. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele está estável.





Fonte: P124h