URGENTE! Lewandowski derruba portaria que ampliava poder da PRF

Nesta quarta-feira (18), o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria que revoga uma norma do governo de Jair Bolsonaro, que havia ampliado os poderes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





O novo texto restringe a atuação de policiais rodoviários federais em operações conjuntas com outros órgãos de segurança pública.





– A PRF não poderá exercer funções próprias das polícias judiciárias nem proceder à apuração de infrações penais, cuja competência é exclusiva das polícias federal e civil – diz o novo testo.





Em 2021, o Ministério da Justiça tinha liberado a atuação da PRF em operações conjuntas com outras polícias, com poder de “ingressar nos locais alvos de mandado de busca e apreensão” e “lavrar termos circunstanciados de ocorrência”. Mas, no entendimento atual, essas funções devem ser exclusivas de polícias judiciárias.