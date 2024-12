Revista Forbes alerta: Brasil não aguenta mais dois anos de Governo Lula

O Brasil enfrenta uma das fases econômicas mais desafiadoras das últimas décadas. A escalada do dólar, que alcançou o patamar recorde de R$ 6,207 em 17 de dezembro, é apenas um dos muitos indicadores que apontam para a gravidade do cenário. O real sofreu uma desvalorização de 28,2% somente em 2024, o que demonstra o impacto de políticas econômicas instáveis e a crescente desconfiança dos mercados.





Além disso, a inflação continua descontrolada. Segundo o Relatório Focus, o IPCA de 2024 está projetado em 4,89%, enquanto a expectativa para 2025 é de 4,60%, ambos acima da meta de 4,50%. Esse quadro corrói o poder de compra das famílias, atingindo com maior intensidade as classes mais vulneráveis. A queda no desemprego para 6,2%, conforme o IBGE, apesar de positiva, não compensa o impacto de empregos informais e de baixa qualidade, incapazes de acompanhar o aumento do custo de vida.





A taxa Selic, principal ferramenta de controle inflacionário do Banco Central, já alcançou 12,25% ao ano após sucessivos aumentos promovidos pelo Copom. Para 2025, estão previstas novas altas, o que deve agravar ainda mais o custo do crédito, prejudicando diretamente o consumo e os investimentos.





Enquanto isso, o silêncio de entidades empresariais, sindicatos e líderes políticos tem sido ensurdecedor. Especialistas apontam que a falta de ações coordenadas e de estratégias efetivas por parte do governo reforça a sensação de paralisia nacional.





Analistas econômicos alertam que o Brasil não pode mais esperar por soluções paliativas. Dois anos de inação podem ser fatais para a economia e para o futuro das próximas gerações. A sociedade brasileira, que sofre as consequências mais diretas dessa crise, precisa romper o silêncio e exigir mudanças reais.





O governo, por sua vez, é cobrado a controlar a situação. Um plano econômico robusto, transparente e eficaz é urgente para recuperar a confiança dos investidores e reverter o colapso iminente. “Quando a sociedade romperá o silêncio e exigirá mudanças reais? O relógio está correndo, e o preço da omissão será pago por todos nós”, destaca um economista.





Diante de uma conjuntura tão crítica, o Brasil enfrenta a escolha entre continuar com discursos vazios ou adotar ações estruturais e corajosas. A inércia atual não é uma opção. Apenas a união de esforços entre governo, iniciativa privada e sociedade civil poderá mudar o curso dos acontecimentos e evitar um desastre econômico ainda maior.





O tempo para agir é agora. O futuro do Brasil depende disso.





Fonte: Hora Brasília