TR4GÉDIA: Bebê morre em incêndio dentro de casa em Piripiri

Lorenzo Alves, de 1 ano e 8 meses, morreu no bairro Esperança Garcia.

Um trágico incêndio em uma residência de pau-a-pique, no bairro Esperança Garcia, em Piripiri, no Norte do Piauí, resultou na morte de um bebê de 1 ano e 8 meses, na manhã deste sábado (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido controlado e a vítima retirada. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por brincadeiras com fogo de um irmão mais velho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.





O Que AconteceuIncêndio Fatal: O bebê Lorenzo Alves dos Santos, de 1 ano e 8 meses, morreu após um incêndio atingir a casa onde ele estava. O fogo começou no sofá, onde a criança dormia, e rapidamente se espalhou pelo imóvel, atingindo parte da estrutura de pau-a-pique.Brincadeira com Fogo: Testemunhas relataram que Lorenzo estava com o irmão mais velho, de aproximadamente 3 anos, que teria brincado com fogo e acidentalmente iniciado o incêndio. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.





Ação dos Bombeiros: O Corpo de Bombeiros encontrou o incêndio controlado ao chegar. Lorenzo já havia sido retirado pelo pai, que estava ausente no momento inicial e retornou para ajudar a apagar as chamas com a ajuda de vizinhos. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer os fatos e confirmar as circunstâncias da tragédia.





Via Pi24h