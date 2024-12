TENSÃO: Militares e Governo Lula em rota de colisão após prisões e corte de gastos

Inclusão das Forças Armadas no pacote de ajustes de Haddad e prisões por suposto plano de golpe reacendem crise entre Lula e a cúpula militar.

A relação entre o presidente Lula e os militares voltou a se deteriorar após a inclusão das Forças Armadas no pacote de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com mudanças na previdência que impõem idade mínima de 55 anos para a reserva, causando reações dentro da caserna. A situação se agravou com a prisão de quatro militares acusados ​​de participar de um plano de golpe que incluiu o assassinato de Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, além do indiciamento de 25 militares pela PF, incluindo sete generais, colocando Jair Bolsonaro como peça central. A tensão aumentou ainda mais após declarações de um coronel da reserva Anderson Freire Barboza, diretor de um curso na Escola Superior de Guerra (ESG) em um grupo de WhatsApp (Ele disse que as eleições de 2022 “foram roubadas sob a liderança de Alexandre de Moraes” e chamou Lula de “ladrão”), resultando em sua exoneração pelo Ministério da Defesa.





by Blog do César Wagner com informações Bela Megale, em O Globo