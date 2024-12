Vídeo mostra momento que mulher leva tiro enquanto se bronzeava em condomínio; veja

Na tarde desse domingo (29), um momento de lazer em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, se transformou em um susto para Rosângela da Silva, uma mulher de 58 anos. Enquanto tomava sol na área da piscina do Condomínio Vila do Pan, ela foi baleada de raspão, com o tiro quase atingindo sua cabeça.





A situação é alarmante, considerando que o condomínio está situado próximo a duas comunidades, Cidade de Deus e Gardênia Azul. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rosângela percebeu algo atingindo seu corpo, inicialmente acreditando que poderia ter sido picada por um inseto.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h23 para atender à ocorrência na Avenida Cláudio Besserman. A equipe rapidamente atendeu a mulher, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Para alívio de todos, Rosângela recebeu alta após os cuidados médicos.





A 32ª DP (Taquara) registrou o caso e, segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima. O episódio levanta questionamentos sobre a segurança na região e a necessidade de medidas preventivas para evitar ocorrências como esta.





Veja vídeo: