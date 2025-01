Aposentados e pensionistas do Ceará já podem realizar a Prova de Vida 2025

O prazo, que começou em 1º de janeiro, visa garantir a regularidade no pagamento dos proventos.

Os aposentados, pensionistas e servidores públicos do Ceará têm até o dia 30 de junho para realizar a Prova de Vida 2025, obrigatória para a manutenção dos benefícios concedidos pelo Estado. O prazo, que começou em 1º de janeiro, visa garantir a regularidade no pagamento dos proventos.





O procedimento pode ser feito, preferencialmente, pelo aplicativo Cearaprev Online V2, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. A plataforma da Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) foi desenvolvida para simplificar o recadastramento e oferecer maior comodidade aos beneficiários.





Para aqueles que enfrentarem dificuldades com o uso do aplicativo, o recadastramento também pode ser realizado de forma presencial na sede da Cearaprev, localizada na Rua 25 de Março, 300, no Centro de Fortaleza. O atendimento presencial, no entanto, exige agendamento prévio.





Prova de Vida 2025 de aposentados e pensionistas no Ceará

O órgão alerta que a Prova de Vida é obrigatória para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. O não cumprimento do procedimento até o prazo final poderá resultar na suspensão do benefício e, posteriormente, em seu cancelamento definitivo.





Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (85) 3108-0135, pelo atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelas redes sociais oficiais da Cearaprev, como Instagram e Facebook.