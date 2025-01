Carro de vereador atropela e m4ta criança e adolescente em Paraipaba/CE

Uma criança de 12 e uma adolescente de 15 anos morreram atropeladas, na noite desse domingo (26), em Paraipaba, no litoral Oeste do Estado. As vítimas eram primas e estavam em uma moto quando foram colhidas por um veículo, segundo testemunhas, que pertence ao vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Renan Martins (Republicanos). As vítimas, Yasmin e Isabele, eram moradoras da vila Pôr do Sol, na Praia de Lagoinha, famoso atrativo turístico do Estado. O acidente ocorreu no trajeto entre a Praia e a sede do município. O veículo atropelador ficou no local mas, segundo pessoas ligadas ao parlamentar, se evadiu do local por medo de ser linchado pelos moradores da região.





O impacto foi tão forte que partiu os amortecedores e arrancou a roda dianteira da motocicleta. Uma das ocupantes da moto ficou presa ao veículo. Testemunhas contaram que o vereador teria passado a tarde e parte da noite ingerindo bebida alcóolica em Lagoinha, e deixado o local dirigindo, com fortes sinais de embriaguez. Apesar das evidências, não é possível afirmar se era o próprio Renan Martins quem dirigia o carro no momento da colisão, nem quem teria provocado o acidente. O vereador não foi localizado pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso.





As mortes repentinas de Yasmin e Isabele causaram forte comoção em Paraipaba. O clima entre os familiares e amigos das vítimas é um misto de dor e revolta.





Por meio de nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as causas do acidente, registrado no município de Paraipaba.





Confira a nota na íntegra:





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal, registrado nesse domingo (26), no município de Paraipaba - Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) da Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas, do sexo feminino, foram a óbito no local após se envolverem em um acidente com um automóvel, na CE-162. O condutor do automóvel evadiu-se do local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas. A Delegacia Municipal de Paraipaba está à frente das investigações e realiza diligências com o objetivo de elucidar o fato.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3363-1110, da Delegacia Municipal de Paraipaba. O sigilo e o anonimato são garantidos.





