RECORDE: Agricultor colhe melancia de 31 quilos

O agricultor Ivair Reimann, mais conhecido como Nico, alcançou um feito impressionante: ele colheu uma melancia pesando 31 kg, batendo seu próprio recorde e da região em mais de 50 anos de agricultura.





Com uma trajetória marcada por trabalho árduo e dedicação à terra, Nico expressou sua satisfação com a colheita. “Na agricultura, é preciso muito amor e dedicação. Com isso, conseguimos colher bons frutos, como essa melancia gigante. Estou muito feliz com o resultado”, afirmou Nico, enquanto segurava orgulhosamente a enorme fruta ao lado do neto Pedro, que acompanhou o momento histórico.





Além da satisfação pessoal, o feito também representa um incentivo aos produtores locais mostrando que, com amor e esforço, é possível alcançar resultados extraordinários.





Fonte: 100.fm Centro Oeste