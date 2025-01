CENAS FORTES: Homem é eletrocutado ao usar celular enquanto aparelho carregava; ASSISTA

Um homem, identificado como Hyago Rafael, de 20 anos, foi eletrocutado enquanto usava o celular que carregava na tomada, no açougue em que é dono. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (21), por volta das 11h, na cidade de Pedreiras, localizada no Maranhão.





Um jovem que estava junto de Hyago no momento do choque elétrico, após perceber o que acontecia, reagiu rapidamente e desligou o disjuntor de energia do estabelecimento. Em seguida, o homem foi levado ao hospital.





Em contato com a CNN, Alice Machado, esposa de Hyago, contou que o marido tem quadro de saúde positivo, mas segue em observação no hospital. Porém, nos primeiros momentos em que recebia cuidado médico, era incapaz de lembrar o que havia acontecido.





“Ele ficou desacordado e só foi acordar no hospital. Até então não se lembrava de nada, mas depois foi lembrando. Ontem fomos visitá-lo, conversei com ele e ele me disse que estava tudo bem. Ele não sofreu queimaduras nem nada do tipo, mas teve que ficar em observação para ter certeza que está tudo bem mesmo”.





Alice ainda relatou como foi passar por este momento de apreensão.





“Em um minuto eu estava em casa, esperando meu marido chegar pra me abraçar, e no minuto seguinte eu estava no corredor de um hospital esperando para vê-lo e lá estava ele, esperando um abraço meu, esperando um conforto e uma fala de que ia ficar tudo bem. Naquele momento eu paralisei, não consegui me mexer pra nada, conseguia ouvir meu coração acelerar mas não conseguia raciocinar.”





“Minha vontade era de correr pra salvar ele de alguma forma que eu nem sei. Deus é tão bondoso, tão misericordioso que esteve lá, ele sempre está lá. Hyago é um milagre vivo,” complementa a esposa. Via portal Diário do Brasil.