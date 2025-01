Comerciante de Eusébio é assassinada com tiros na cabeça

Uma mulher foi executada com tiros de pistola, na tarde dessa quarta-feira (29), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima é a comerciante Maria Aurilêda Viana Vasconcelos, de 49 anos, que não tinha antecedentes criminais. Ela estava no local de trabalho, no bairro Santa Clara, quando foi atacada a tiros de pistola, efetuados pelo passageiro de uma moto. Ele e um comparsa chegaram ao local agindo como clientes, e quando a vítima se aproximou para atendê-los, foi surpreendida com tiros na cabeça.

Aurilêda era proprietária de uma lanchonete no cruzamento das ruas Mossoró com Rufino Ferreira da Silva. Um dos quatro filhos da comerciante disse à polícia que ela estava endividada, mas não sabia se a mãe sofria ameaças. O celular dela deve ser periciado com o objetivo de encontrar respostas para o inquérito que deverá ser instaurado para elucidar o crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local logo após o crime e realiza buscas por informações sobre os responsáveis pelo crime. Os suspeitos fugiram em direção a CE 040 e não tiveram características como: modelo e placa anotados.