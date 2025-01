Escola ameaçada pelo crime organizado interrompe atividades no Bairro Ellery

Uma escola particular do Bairro Ellery, foi obrigada a fechar as portas na manhã desta quinta-feira (30), por intervenção do crime organizado. A cerca de 15 dias, as instituições de ensino da região vem sofrendo com tentativa extorsão e ameaças por meio de ligações telefônicas. Imaginado se tratar de golpistas usando o nome de facções, a administração de pelo menos duas delas, não cedeu as tentativas de intimidação.

Hoje, pela primeira vez de maneira presencial, criminosos deram ordens para o fechamento das escolas, pelo não pagamento do valor exigido pelos líderes do crime organizado com atuação no Bairro Ellery. Temendo pela segurança dos alunos e profissionais, uma das escolas ameaçadas teve de fechar as portas. As demais unidades do bairro mantiveram as aulas, apesar do medo.

Diretores de uma instituição de ensino, instalada na Rua Gilberto Câmara, acionaram a Polícia para denunciar o crime. Agentes militares e civis e até uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), participam das buscas pelos suspeitos.