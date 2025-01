Drone secreto chinês que voa e mergulha como peixe vira o novo terror dos EUA

Feiyi, o drone híbrido chinês, redefine os limites da tecnologia com operações aéreas e submersas em um único sistema.

Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Politécnica Northwestern e do CARDC, o Feiyi impressiona pelo design versátil. Equipado com propulsão dual, ele voa como um quadrorrotor convencional e navega submerso com quatro propulsores dobráveis. Suas velocidades alcançam 3 m/s no ar e 2 m/s debaixo d’água, aliando eficiência e agilidade.





Ao unir dois mundos, o Feiyi promete revolucionar mercados. De operações militares stealth a missões ambientais e oceanográficas, sua capacidade de adaptação amplia o impacto da automação em veículos não tripulados.





Avanços no controle híbrido e materiais reforçados são desafios que impulsionam a engenharia. O sucesso do Feiyi pode inspirar uma nova era de drones multifuncionais, apontando para um futuro mais integrado.





Fonte: @blogdaengenharia / Instagram