CRIMINOSOS TROCAM TIROS COM A POLÍCIA MILITAR E SE DÃO MAL

Os dois indivíduos mortos após troca de tiros com a Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (17), foram identificados. Antônio Auricélio Lopes da Silva, de 32 anos, conhecido como “Pelé”, e Antônio Pablo Sampaio Araújo, de 16 anos, foram baleados durante a ação e não resistiram aos ferimentos. Segundo a polícia, Pelé era acusado de uma série de assaltos nas zonas rurais de Cariré e Reriutaba.





A operação ocorreu após os suspeitos realizarem um assalto na localidade de Juré, na zona rural de Cariré, roubando uma motocicleta e um carro. Durante a fuga, eles se depararam com equipes da Polícia Militar entre Reriutaba e Pires Ferreira, na localidade de “Lagoa Grande” onde ocorreu o confronto. Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo – um revólver calibre .38 e um calibre .22 – com munições deflagradas e intactas, além de cinco motocicletas possivelmente provenientes de roubos e um carro utilizado pelo grupo.





De acordo com a polícia, o bando era composto por seis pessoas, mas apenas dois foram atingidos. Há suspeitas de que outros membros do grupo tenham sido baleados e estejam escondidos na mata. As forças de segurança continuam intensificando as buscas na região para capturar os demais envolvidos.





Com informações do portal Fnews