VÍDEO: Da piscina de sua cobertura, Sérgio Cabral, condenado a 430 anos, dá dicas de filmes

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 430 anos de prisão por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, fez uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (17/1). Em um vídeo gravado em sua cobertura, o político, que atualmente é monitorado por tornozeleira eletrônica, compartilhou com seus seguidores sugestões de filmes para o fim de semana. (Vídeo no final da matéria).





“Compartilho com você três filmes que me marcaram muito. Pare para vê-los. Ficamos sempre melhores depois de uma obra-prima”, escreveu Cabral na legenda do vídeo. Ele fez breves comentários sobre as obras cinematográficas que sugeriu, destacando, entre elas, o clássico Blade Runner. “Produção norte-americana incrivelmente prevendo o futuro mais ou menos do que estamos vivendo hoje. Um filme que me tocou muito e nos encanta pelo amor”, afirmou o ex-governador, que aparece relaxando à beira da piscina com óculos escuros.





A condenação de Cabral, que somam mais de 400 anos de prisão, foi resultado de seu envolvimento em um esquema de corrupção durante seu governo no Rio de Janeiro. Recentemente, em março de 2024, três de suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato foram anuladas pela 7ª Vara Criminal Federal, reduzindo em cerca de 40 anos sua pena. A postagem gerou repercussão nas redes sociais, levantando questões sobre a postura de ex-mandatários em meio a processos judiciais e sua relação com o público.





Fonte: Gazeta Brasil