Dupla suspeita de praticar crimes de roubo na Capital e na RMF é presa pela Polícia Civil

Os dois suspeitos foram presos em flagrante pela DRFVC no bairro Álvaro Weyne após um crime cometido em Caucaia.





Um trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos de envolvimento em crimes de roubo na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura da dupla ocorreu no bairro Álvaro Weyne – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira (8), após um crime praticado na manhã do mesmo dia.





Na ocasião, após o registro de um crime de roubo no município de Caucaia (AIS 11), policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da PCCE, empreenderam diligências e localizaram o veículo em que os suspeitos teriam utilizado no crime. Com a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga e efetuaram disparos contra a composição, que revidou, lesionando um dos suspeitos.





O homem lesionado na ação, de 18 anos, foi socorrido para uma unidade médica e recebeu alta. Ele e o segundo suspeito, de 19 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Com eles, foram apreendidos um carro com sinais de adulteração de veículo e um aparelho celular, que serão utilizados para subsidiar novas investigações.





Na delegacia, os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo qualificado, tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e posse de veículo adulterado. Em seguida, a dupla foi encaminhada para unidades do sistema penitenciário, onde foram colocados à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o (85) 3101-2489, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). O sigilo e o anonimato são garantidos.