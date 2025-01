Nas redes sociais, Bolsonaro mostra confiança de que conseguirá ir à posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu sinais de confiança de seu comparecimento à posse de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos, no dia 20, ao publicar, neste sábado (11), mensagens e imagens de sua viagem à praia de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), onde interagiu com apoiadores.





Em um dos vídeos divulgados, ele diz “De Mambucaba para Washington” e exibe fotos ao lado do recém-eleito presidente republicano. A cerimônia de posse está marcada para o dia 20, na capital americana. Contudo, a presença de Bolsonaro depende da liberação de seu passaporte, retido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





A defesa do ex-presidente alega que ele foi convidado pelo próprio Trump e, por isso, solicitou a devolução do documento para que possa viajar. Moraes, porém, exige provas concretas do convite, afirmando que o pedido “não veio devidamente instruído com os documentos necessários”.





Nesta semana, os advogados de Bolsonaro encaminharam ao STF uma petição na qual apresentaram como evidência a cópia de um e-mail enviado pelo endereço info@t47inaugural.com ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Já está prevista a ida do próprio parlamentar, filho de Bolsonaro, e da ex-primeira-dama.





Gazeta do Povo