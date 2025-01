Cemitério clandestino com 11 corpos é descoberto em Mato Grosso

A descoberta de um cemitério clandestino em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, revelou 11 corpos enterrados em 10 covas, com evidências de crimes brutais na região. Entre os corpos encontrados, cinco estavam em estado de ossificação e seis apresentavam sinais de decomposição. Um dos corpos estava em estado de putrefação, sugerindo que a morte tenha ocorrido recentemente, o que indicou um homicídio recente.





A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificou até o momento uma das vítimas como Rafael Pereira de Souza. As investigações continuam, com a Politec orientando os familiares de pessoas desaparecidas em Lucas do Rio Verde e municípios vizinhos a comparecerem a unidades de Medicina Legal para fornecer material genético. Esse procedimento permitirá o confronto genético com as amostras biológicas retiradas dos corpos encontrados no cemitério clandestino.





De acordo com o delegado Allan Vitor Sousa da Mata, o local já estava sendo investigado devido a registros de homicídios, sequestros e desaparecimentos na região nos últimos meses. O Instituto Médico Legal (IML) realizará a triagem dos corpos, adotando diferentes métodos de identificação, como papiloscopia (impressões digitais), odontologia legal e exames de DNA, de acordo com o grau de decomposição das vítimas.





(Gazeta Brasil)