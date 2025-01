EUA E REINO UNIDO declaram guerra a Maduro com sanções e recompensa milionária

Os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido intensificaram as avaliações contra o regime de Nicolás Maduro, acusado de fraude eleitoral ao assumir o seu terceiro mandato presidencial. Os EUA ampliaram o congelamento de ativos e a concessão de viagens a lideranças do regime, enquanto aumentaram de US$ 15 milhões para US$ 25 milhões (R$ 152 milhões) a recompensa pela captura de Maduro e Diosdado Cabello, ambos acusados ​​de narcotráfico. Já o Reino Unido sancionou 15 altos funcionários chavistas, classificando o regime como fraudulento. Apesar das medidas, os EUA mantêm licenças para exploração de petróleo na Venezuela, que registrou aumento de produção e exportações. Além disso, a proteção migratória para os venezuelanos nos EUA foi prorrogada por 18 meses.





Fonte: César Wagner