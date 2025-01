É oficial: Neymar retorna ao Santos após 12 anos

O atacante Neymar está de volta ao Santos, clube onde iniciou sua carreira e se consagrou como um dos maiores talentos do futebol mundial. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmando o retorno do craque após uma rescisão amigável com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.





Neymar, que deixou o Santos em 2013 para jogar na Europa, assinou contrato com o Peixe e foi recebido com grande entusiasmo pelos torcedores. A volta ao time ocorre após uma passagem de pouco mais de um ano pelo futebol saudita, onde disputou apenas sete partidas, marcou um gol e deu duas assistências.





O jogador, que tinha contrato com o Al-Hilal até junho de 2025 e cerca de 65 milhões de dólares (R$ 384 milhões) a receber, abriu mão de parte do valor para selar o retorno ao clube que o revelou. O atacante optou pela rescisão após enfrentar um período marcado por lesões que limitaram sua participação no time árabe.





Entre 2009 e 2013, Neymar teve uma trajetória brilhante no Santos. Com 225 jogos, 136 gols e 63 assistências, o camisa 10 se destacou como um dos grandes nomes da história do clube, alcançando uma média impressionante de 0,88 contribuições diretas para gols por partida.





Neymar também ajudou o Santos a conquistar diversos títulos, incluindo três edições do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil (2010), a Libertadores (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).





A volta de Neymar representa mais do que um reforço técnico: reacende a paixão da torcida santista e aumenta a expectativa para os próximos desafios do clube. Aos 33 anos, o atacante promete trazer sua experiência e habilidade para contribuir com o desempenho do time e retomar a busca por títulos.





A reestreia de Neymar na Vila Belmiro ainda não tem data definida, mas já gera ansiedade entre os torcedores e expectativa de lotação máxima no estádio. Para o Santos, o retorno do ídolo é mais que um marco esportivo; é uma oportunidade de reforçar sua identidade e relembrar tempos de glória.





(Hora Brasília)