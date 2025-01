EM SOBRAL: POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE HOMICÍDIO E ROUBOS

Uma resposta rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de um homem investigado pelos crimes de homicídio e roubos de motocicletas em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ação foi deflagrada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, com o apoio do Núcleo Operacional (Nuop), na quinta-feira (23). O suspeito já se encontra à disposição da Justiça.



Conforme os investigadores, o suspeito, utilizando-se de uma motocicleta que havia roubado, se deslocou até o bairro Parque Silvana, onde efetuou disparos de arma de fogo contra um homem, de 26 anos, que foi a óbito em uma unidade hospitalar. Após o homicídio, o suspeito, subtraiu uma outra motocicleta nas proximidades, no intuito de fugir e despistar os agentes das Forças de Segurança.



De posse das informações, os policiais civis deram início às oitivas e diligências, que identificaram o suspeito, de 24 anos. De imediato, a equipe da Delegacia Regional de Sobral iniciou as diligências que resultou na captura do homem, que já possuía uma extensão ficha criminal. As passagens incluem crimes de homicídio doloso, roubos, receptação, posse e porte de arma de fogo, crime contra administração pública e corrupção de menores.



Diante dos fatos, o suspeito de praticar os crimes de homicídio e roubos de duas motocicletas foi conduzido até a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado pelos crimes de homicídio doloso e roubos de veículos. A motivação do crime estaria relacionada a uma desavença entre vítima e suspeito.