Polícia Civil captura mulher integrante de grupo criminoso em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, no último sábado (25), um mandado de prisão de sentença condenatória em desfavor de uma mulher, de 24 anos, por integrar grupo criminoso. A captura aconteceu no bairro Antônio Bezerra – Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza.



A suspeita, condenada a seis anos de prisão, possui antecedentes pelos crimes de homicídio, lesão corporal e receptação, e foi capturada por equipes dos Núcleos de Inteligência e Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC). Após ser presa, a mulher foi conduzida para a unidade policial, onde o mandado judicial foi cumprido e ela foi colocada à disposição do Poder Judiciário.



Denúncias



As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 99920-6800, da Delegacia Municipal de Quixeramobim. O sigilo e o anonimato são garantidos. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/ As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 99920-6800, da Delegacia Municipal de Quixeramobim. O sigilo e o anonimato são garantidos.