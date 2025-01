Gestão Oscar Rodrigues inicia reabertura do Centro de Especialidades Odontológicas de Sobral

A Prefeitura de Sobral, sob a gestão do prefeito Dr. Oscar Rodrigues e da vice-prefeita Dra. Imaculada, deu início ao processo de revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), reconhecido como o primeiro do Brasil. O equipamento, referência em atendimento odontológico especializado, será reaberto após um amplo trabalho de reestruturação, visando oferecer serviços de qualidade à população.





Durante uma visita técnica, Dra. Imaculada esteve acompanhada da secretária da Saúde, Dra. Michelle Alves, e de uma equipe técnica da pasta para avaliar as condições do espaço, atualmente sucateado. Entre os problemas encontrados, foram apontadas cadeiras odontológicas ausentes, instalações elétricas comprometidas e danos estruturais, como rombos no teto. “Mais de 10 mil pessoas aguardam atendimento. Nosso compromisso é reativar o CEO e garantir que ele volte a funcionar plenamente”, declarou a vice-prefeita.





A secretária Dra. Michelle Alves destacou o valor histórico e funcional do equipamento, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública. “Nosso objetivo é devolver à população um espaço totalmente renovado, zerar a fila de espera e garantir um atendimento odontológico eficiente e acessível”, afirmou.





O gerente do CEO, Dr. Ronald Sousa, revelou planos de expansão dos serviços oferecidos, incluindo a implementação da laserterapia e a integração com os Centros de Saúde da Família para disseminar as especialidades odontológicas no município.





Com serviços como endodontia, periodontia, próteses dentárias e cirurgias orais menores, o CEO é essencial para a saúde pública local. A reabertura reforça a prioridade da gestão municipal em promover avanços significativos nos serviços de saúde, beneficiando milhares de sobralenses.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso