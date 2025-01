Guarda civil de São Paulo começa a usar cão robô; vídeo

Esse será o primeiro evento externo que contará com o robô.

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (27) que vai usar um cão robô na segurança da tradicional festa de réveillon na Avenida Paulista durante a passagem de 2024 para 2025.





Segundo a guarda, o ‘cachorro robô’ capta e transmite imagens em tempo real diretamente para a central do Smart Sampa. Ela vai permitir o reconhecimento facial de pessoas foragidas e identificar veículos suspeitos de furto ou roubo. O equipamento é de origem chinesa e a bateria tem autonomia de uma hora.





Esse será o primeiro evento externo que contará com o robô. Em setembro, ele havia entrado em operação durante a realização do jogo de futebol americano da NFL na Arena Corinthians, em Itaquera, Zona Leste.





Além da nova ferramenta, a prefeitura de São Paulo afirma que a festa da viada vai contar com 472 agentes da GCM, 114 viaturas e, pela primeira vez, com uma base móvel de monitoramento do Programa Smart Sampa.





Segundo a prefeitura de São Paulo, a expectativa de público é de aproximadamente 2 milhões de pessoas. O evento vai contar com shows de Bruno e Marrone, Gloria Groove, MC Livinho e gospel com Thales Roberto e Renascer Praise, além da Escola de Samba Mocidade Alegre.





O evento, que é gratuito, terá início às 16h30 do dia 31 de dezembro e deve terminar às 2h do dia 1º.

