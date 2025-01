SOBRALENSE GANHA PRÊMIO DE R$ 263.582,80 NA QUINA DA MEGA SENA DA VIRADA

Cada ganhador da quina, que acertou cinco números, recebeu um prêmio base de R$ 65.895,79. Contudo, apostas em bolões com mais números aumentaram o valor do prêmio.





Vinte e nove apostas feitas no Ceará acertaram cinco números no último sorteio da Mega-Sena da Virada, realizado na noite desta terça-feira (31), em São Paulo. Os ganhadores da quina no estado levaram prêmios de até R$ 329.478,85, dependendo do número de dezenas apostadas em cada bilhete.





Os números sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.





O concurso especial distribuiu o maior prêmio da história da Mega da Virada, totalizando R$ 635.486.165,38. O valor principal será dividido entre oito apostas vencedoras, localizadas em Brasília (DF), com duas apostas premiadas; Nova Lima (MG); Curitiba (PR), com duas apostas; Pinhais (PR); Osasco (SP); e Tupã (SP).





Brasília (DF), onde 2 apostas levaram o prêmio com 6 acertos cada;

Pinhais (PR): cidade teve uma aposta que cravou 6 dezenas;

Nova Lima (MG) contou com 1 aposta vencedora;

Tupã (SP) teve 1 aposta que acertou os seis números;

Curitiba (PR): 2 apostas acertaram as seis dezenas;

Osasco (SP): 1 aposta foi ganhadora.





Cada ganhador da quina, que acertou cinco números, recebeu um prêmio base de R$ 65.895,79. Contudo, apostas em bolões com mais números aumentaram o valor do prêmio. No caso do Ceará, as apostas que incluíram 10 dezenas garantiram o valor máximo de R$ 329.478,85.





A Mega-Sena da Virada é o concurso mais aguardado do ano, oferecendo prêmios milionários que não acumulam. A edição de 2024 bateu recordes, consagrando novos milionários em diversas regiões do país.





Confira as cidades das apostas cearenses que acertaram a quina:





Antonina do Norte- R$ 65.895,79

Brejo Santo – R$ 65.895,79

Cascavel- R$ 65.895,79

Caucaia – R$ 65.895,79

Caucaia – R$ 65.895,79

Crato – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 329.478,85

Fortaleza – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 131.791,40

Fortaleza – R$ 329.478,00

Fortaleza – R$ 131.791,58

Fortaleza – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 65.895,76

Fortaleza – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 65.895,79

Fortaleza – R$ 65.895,79

Icó – R$ 131.791,41

Ipueiras – R$ 131.791,38

Irauçuba – R$ 329.478,60

Jaguaribe – R$ 65.895,79

Maranguape – R$ 65.895,76

Missao Velha – R$ 65.895,79

Morada Nova – R$ 65.895,79

Morada Nova – R$ 65.895,79

Pedra Branca – R$ 197.687,37

Russas – R$ 65.895,79

Sobral – R$ 263.582,80





Com informações do portal GCmais