Identificado autor de ataque terrorista com 10 mortos e 35 feridos em Nova Orleans

Na madrugada de 1º de janeiro, Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, foi identificado como o motorista que realizou um ataque mortal na Bourbon Street, em Nova Orleans, deixando 10 mortos e 35 feridos. O suspeito foi morto em um confronto com policiais momentos após avançar com um caminhão contra uma multidão que celebrava o Ano Novo.





Segundo fontes policiais ao The New York Post, Jabbar dirigia um caminhão com uma bandeira semelhante à utilizada pelo grupo extremista Estado Islâmico presa à traseira do veículo. O FBI confirmou que investiga o caso como um “ato de terrorismo”. Durante as investigações, explosivos improvisados foram encontrados na cena do ataque, aumentando a gravidade do incidente.





O ataque ocorreu por volta das 3h15 no cruzamento das ruas Bourbon e Canal, no famoso bairro French Quarter, onde centenas de pessoas se reuniam para celebrar o Ano Novo e se preparar para o Sugar Bowl, um dos mais aguardados jogos de futebol americano universitário.





“O objetivo dele era atropelar o máximo de pessoas possível,” declarou a chefe da polícia de Nova Orleans, Anne Kirkpatrick. “Ele estava determinado a causar a carnificina e os danos que vimos.” Após colidir com os pedestres, Jabbar saiu do veículo e começou a atirar contra os policiais, ferindo dois oficiais antes de ser neutralizado.





Jabbar cresceu no Texas e serviu nas forças armadas por uma década, de acordo com fontes. As autoridades ainda investigam os motivos por trás do ataque e estão analisando sua possível ligação com grupos extremistas. Até o momento, nenhuma organização reivindicou o atentado.





O ataque chocou a comunidade local e levantou questões sobre segurança durante eventos de grande público. “Este homem estava claramente focado em causar terror e destruição,” afirmou Kirkpatrick. O FBI continua trabalhando em conjunto com autoridades locais e federais para desvendar todos os detalhes do caso.





Enquanto a investigação prossegue, Nova Orleans tenta se recuperar do trauma de um Ano Novo marcado pela tragédia.





(Gazeta Brasil)