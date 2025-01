Homem é flagrado com mãe morta em cadeira de rodas pelas ruas

Na Zona Norte do Rio de Janeiro, o filho de uma idosa de 100 anos foi flagrado transportando o corpo da mãe em uma cadeira de rodas. O homem alega que sua mãe faleceu após um mal súbito e, devido à demora no atendimento do Samu e serviço social, decidiu levá-la ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Durante o trajeto, afirma ter sido agredido por criminosos que o acusaram de matricídio. O corpo foi identificado como Aurora do Nascimento Marques e encaminhado ao IML após perícia policial. O caso levanta questões sobre a eficiência dos serviços de emergência e assistência social na região. (Diário do Brasil)

